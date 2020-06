Barcelona reforça onda de protestos mundiais contra a morte de George Floyd

Barcelona foi mais uma das grandes cidades do mundo a registrar protestos pela morte de George Floyd (foto), 46 anos, negro assassinado por policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. De forma pacífica, manifestantes na Catalunha marcharam em solidariedade aos protestos que iniciaram nos EUA, mas que já se alastram pelo resto do mundo. Além de cidades americanas como Nova Iorque, Chicago e Los Angeles, Amsterdã (Holanda) Berlim (Alemanha) Buenos Aires (Argentina), Paris (França), Londres (Reino Unido) e Cidade do México (México), dentre outras, tiveram manifestações. A foto é dessa quarta-feira, quando cartazes ilustravam o abuso cometido por policiais contra negros.