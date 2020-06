Linha Turismo estreia com música e drive thru da campanha do agasalho

O famoso ônibus de dois andares da: o veículo estreou nesta quarta-feira (3) como ponto de coleta no sistema de drive thru da Campanha do Agasalho e da Campanha Adota uma Comunidade. Uma novidade é que a música será o atrativo para chamara atenção por onde passar. Integrantes da Banda Municipal, a cantora Júlia Reis e o comunicador Capu apresentam o repertório no andar superior, chamando a atenção e entretendo os moradores. O show, que terá duração de duas horas, percorrerá cinco trajetos diferentes às quartas-feiras, das 14h às 17h. Será um a cada semana, passando pelo Centro Histórico, Azenha, Petrópolis, Floresta, Nonoai, Cristal e Bom Fim. Enquanto a apresentação acontece, servidores municipais recolhem as doações de agasalhos e alimentos no andar de baixo do veículo.