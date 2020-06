Praça da Catedral de Notre-Dame é reaberta após 'desconfinamento' na França

Há mais de um ano fechada para reconstrução, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França, volta a poder ser admirada de perto. Isso porque a praça em frente ao monumento gótico, que estava bloqueada em razão da pandemia do coronavírus no país - teve as altas grades metálicas que a envolviam retiradas no último domingo (31), permitindo a ocupação do espaço pelos visitantes. A fachada e as entradas da catedral, no entanto, permanecem fechadas. Paralisadas e atrasadas devido à pandemia da Covid-19, a Catedral de Notre-Dame, atualmente em reconstrução após um incêndio em 2019, terá as obras retomadas. Com o, a expectativa é de que o monumento histórico, um dos mais visitados no mundo, esteja pronto no quinto aniversário do incêndio, em abril de 2024.