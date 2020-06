Obras no corredor de ônibus da Av. Protásio Alves bloqueiam trecho por até 10 dias

O bloqueio total no trecho entre a rua Ramiro Barcelos e avenida Nilópolis, em função das obras no corredor BRT (transporte rápido por ônibus, em inglês) na avenida Protásio Alves com a Osvaldo Aranha, pode ter duração de 10 dias, contando a partir desta quarta-feira (3). Os serviços de reparo na via farão com que o transporte coletivo se desloque para fora dos corredores de ônibus, local onde os usuários poderão esperar para embarcar. Logo após o trecho, os ônibus retornam ao corredor, onde não há obras. Pela manhã, as melhorias já haviam começado, e agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) monitoravam a operação. Responsável pelas obras, a empresa Conpasul fará correções nas placas de concreto nos trechos onde foram observadas rachaduras e defeitos.