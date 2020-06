Brigadianos fazem homenagem à idosa de 101 anos em Porto Alegre

Uma cena inusitada foi presenciada por moradores de uma das ruas do bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Policiais da Brigada Militar deixaram de lado rondas e outras atividades típicas da corporação ligada à Segurança Pública para prestar uma carinhosa homenagem a uma das moradoras que completa 101 anos de vida. Marina Silva de Lemos mora no bairro há mais de 70 anos. Marina foi uma das primeiras moradoras da rua Carazinho, onde foi a surpresa. Músicas e presente fizeram parte do repertório. A filha Ângela desceu para receber os presentes. "Ela sempre foi fã da Brigada Militar, inclusive presenteava soldados do 11° Batalhão de Polícia Militar que faziam rondas com cafés, bolos e bolinhos de chuva!", descreve a assessoria da BM. Como Marina há seis anos sofreu um AVC, ela fica mais em casa na cama. Por isso, não pôde nem assistir às músicas. A moradora completa um século e mais um ano de vida nesta terça-feira (2).