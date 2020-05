Leroy Merlin instala cabines higienizadoras para combate à Covid-19 nas lojas do RS

Para combater a proliferação da Covid-19 em suas lojas do Rio Grande do Sul, a Leroy Merlin instalou cabines higienizadoras nas unidades de Porto Alegre e São Leopoldo, na Região Metropolitana. Os equipamentos estão localizados na entrada das loja e serão utilizados por clientes e colaboradores. As cabines são automatizadas e equipadas com sensores de movimento, que pulverizam os usuários com uma névoa de produto para desinfetar as roupas. O processo dura em média 20 segundos e o líquido utilizado é inofensivo aos olhos, pele e cabelos, não sendo agressivo ao meio ambiente. Além das unidades gaúchas da rede, as lojas da Barra da Tijuca (RJ) e Marginal Tietê (SP) já receberam cabines higienizadoras. O projeto segue em âmbito nacional, com o objetivo de instalação em todas as 42 lojas físicas e Centros de Distribuições. Os equipamentos complementam as demais medidas de proteção que estão sendo adotadas nas lojas.