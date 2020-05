Grêmio troca uniformes de treino pelos de jogo em ação inédita

Os atletas do Grêmio apresentaram os novos uniformes da temporada 2020. Durante o treino realizado na manhã desta quinta-feira (28), os jogadores do Tricolor vestiram o conjunto completo, que tem patrocínio da Umbro, em campo pela primeira vez. A apresentação começou um pouco antes das 9h para o grupo D e para os goleiros, de forma escalonada e respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19. Os jogadores trocaram o manto individualmente na estrutura montada ao lado do campo para realizar a atividade técnica com bola no CT Luiz Carvalho. O lançamento do uniforme foi realizado pelas redes sociais. Ainda sem o retorno dos jogos, o Grêmio optou pela realização desta ação inédita e antecipou o uso pelos atletas nos treinos nesta quinta.