Exército e governo do Mato Grosso se aliam na luta contra desmatamento

Os militares do Exército com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e agentes do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) estão apoiando a Operação Amazônia Arco Norte, lançada no início deste mês pelo Comitê Estratégico para o Combate do Desmatamento Ilegal, a Exploração Florestal Ilegal e aos Incêndios Florestais (CEDIF-MT). Na última quinta-feira (21), os militares apreenderam mais de mil metros cúbicos de madeira ilegal e 30 caminhões no município de Comodoro, a 638 quilômetros de Cuiabá, capital do estado. O Mato Grosso é um 11 estados que ainda têm reservas de Mata Atlântica, mas que tem sofrido cada vez mais com o desmatamentos e as queimadas ilegais. Segundo o Atlas da Mata Atlântica, divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o desmatamento cresceu 27% entre 2018 e 2019.