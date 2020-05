Para quem foi ao Centro Histórico de Porto Alegre na terça-feira (26), a movimentação nas principais vias, como na avenida Salgado Filho (foto), lembrava os tempos anteriores à pandemia do novo coronavírus., possibilitada pela adoção do regime de distanciamento controlado do Estado, a população retoma aos poucos a rotina, no que vem sendo chamado de "novo normal". Porto Alegre segue como uma das capitais mais estáveis no controle da Covid-19. Até a manhã desta terça, a Capital registrava 1049 casos de 32 mortes.