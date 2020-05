Em meio à pandemia da Covid-19, Trump participa de eventos do Memorial Day

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump participaram de celebrações do Memorial Day, feriado nacional em homenagem aos militares americanos mortos em combate. O casal presidencial passou a segunda-feira (26) em Baltimore, no estado de Maryland. Eles atenderam à cerimônia no Monumento Nacional e Santuário Histórico Fort McHenry (foto). Já no Cemitério Nacional de Arlington, a homenagem se deu tradicionalmente no Túmulo do Soldado Desconhecido. O local ficou fechado ao público por meses durante a pandemia de coronavírus. Segundo o jornal The Washington Post, não houve aglomerações no cemitério, pois visitações são restritas a familiares e aos trabalhadores do local. Contudo, durante o fim de semana, a preocupação com o contágio da Covid-19 diminuiu. Durante os eventos de segunda, o presidente e a esposa não utilizaram máscaras de proteção. O vírus já infectou pelo menos 1,6 milhões de pessoas nos Estados Unidos.