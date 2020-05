Polícia confronta manifestantes durante protesto pró-democracia em Hong Kong

Milhares de pessoas se reuniram nas ruas de Hong Kong no último fim de semana, em resposta a um plano da China de impor uma nova legislação de segurança na cidade. A população desafiou as medidas de distanciamento durante o protesto, realiza no domingo (24), enquanto clamava por independência. A polícia de Hong Kong respondeu ao ato com bombas de gás lacrimogênio e canhões de água. As autoridades também prenderam diversos manifestantes (foto). Hong Kong desfruta de liberdades que outros municípios chineses não têm, a partir da política de "um país, dois regimes" imposta no território nacional. Contudo, Pequim tenta estender o controle sobre a cidade nos últimos meses. Na quinta-feira (21), a China anunciou a proibição de falas ou condutas que agitassem as tensões contra Pequim e a permissão para que agências nacionais chinesas operassem em Hong Kong pela primeira vez.