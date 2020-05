Fiéis retornam à Praça de São Pedro e recebem bênção do Papa

Com o desaceleramento do número de casos por Covid-19 na Itália, o Vaticano também iniciou o processo de reabertura gradual. No domingo (24), seguindo as regras do distanciamento controlado, os fiéis puderam comparecer à Praça de São Pedro para receber a bênção dominical do Papa Francisco, que não ocorria presencialmente há três meses. Desde 10 de março que não era permitida a circulação de fiéis, proibida, inclusive, durante a Semana Santa. A partir do dia 1 de junho, os museus do Vaticano serão reabertos ao público. Passado o pico da pandemia na Europa,, segundo a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.