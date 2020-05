Porto Alegre tem abertura parcial das atividades econômicas nesta semana

Shoppings centers, galerias e centros comerciais, restaurantes, igrejas e templos, equipamentos culturais e empresas do setor do comércio e de serviço em Porto Alegre começaram a retomar suas atividades econômicas nessa última quarta-feira (20). Segundo decreto assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB). na terça (19), os locais deverão respeitar normas de distanciamento e higiene, como a ocupação de até 50% da capacidade e a oferta de máscaras de proteção facial para os trabalhadores que utilizam o transporte público para o deslocamento. A prefeitura, no entanto, ainda não liberou o funcionamento de instituições de educação em todos os níveis, nem realização de eventos em centros culturais, cinemas, casas noturnas e de shows, boates e similares, teatros, clubes sociais, saunas e parques de diversão.