Multinacionais doam EPIs a hospitais do RS e de outros três estados

Hospitais e instituições relacionadas à saúde no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo receberam doações de 600 mil máscaras de proteção e 83 mil aventais hospitalares. A ação é uma parceria entre as multinacionais Braskem, Fitesa, Lojas Renner, Coca-Cola FEMSA e Coca-Cola Brasil. A Braskem doou resinas termoplásticas, transformadas pela Fitesa em não-tecido, os quais foram entregues à Renner para o desenvolvimento dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). A Coca-Cola FEMSA foi responsável pela logística e entrega dos itens. No Rio Grande do Sul, foram contemplados os hospitais São Lucas da PUCRS, o Hospital de Clínicas e Conceição, além das Secretarias da Saúde de Porto Alegre e Pelotas e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).