Prefeitura de Porto Alegre doa alimentos a famílias de alunos da rede municipal

Com aulas presenciais ainda paralisadas em razão do pandemia do novo coronavírus, a prefeitura de Porto Alegre está distribuindo alimentos para os alunos da educação infantil da rede municipal pública e suas famílias. Até essa quarta-feira (20), 21 instituições de ensino já receberam os kits. Segundo o município, serão beneficiadas as famílias de cinco mil alunos com o que seria consumido no almoço e jantar das crianças dentro das escolas, caso houvesse aulas presenciais. A Secretaria Municipal de Educação (Smed) adquiriu 81,7 toneladas de alimentos para a composição dos kits. Com valor unitário de R$ 75,42, cada cesta inclui um quilo de açúcar, cinco quilos de arroz, um quilo de farinha de trigo, 100 gramas de fermento químico, três quilos de feijão, 500 gramas de lentilha, um quilo de leite em pó, um quilo de massa parafuso, um frasco de óleo de soja, 250 gramas de peixe em conserva e um quilo de sal. A medida abrange inicialmente 36 das 43 escolas de educação infantil da rede municipal. A prefeitura afirma que as demais também são atendidas, mas por adesão.