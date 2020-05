CCR ViaSul tem duas usinas fotovoltaicas ativas em rodovias do Rio grande do Sul

A CCR ViaSul está preenchendo trechos das estradas do Rio Grande do Sul com usinas fotovoltaicas. Duas delas já estão em atividade, gerando energia de forma mais eficiente em duas rodovias: a BR-101 e a BR-290. A empresa diz que usina próxima à praça de pedágio em Santo Antônio da Patrulha, na Freeway, foi ativada no dia 6 de maio. Esta integrou o conjunto de painéis solares que já em funcionamento próximo ao pedágio da praça de Três Cachoeiras, na BR-101. Segundo a CCR ViaSul, outras usinas serão implementadas nos trechos de Lajeado e Victor Graeff na BR-386, além de Gravataí, Glorinha e Porto Alegre na Freeway, e em Canoas, na BR-448. No total, somam-se nove instalações de energia renovável.