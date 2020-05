Zona Sul de Porto Alegre tem nova área com vista panorâmica

As obras de revitalização da praça Dario Rodrigues da Silva, no bairro Teresópolis, na Zona Sul de Porto Alegre, foram concluídas nesta segunda-feira (18). A reforma contou com a instalação de 10 bancos, três lixeiras, rampa de acesso para pessoas com deficiência e a colocação de um corrimão na escadaria de acesso, além de receber 130 m² de saibro, para espaço de estar com vista panorâmica da cidade. A praça está em um dos pontos mais altos da cidade - situada no topo do morro São Caetano, conhecido por Apamecor. A obra foi feita com recursos da Satt Creydi Empreendimentos por obrigação legal em virtude das obras do Loteamento Chácara Teresópolis, e havia iniciado em janeiro deste ano.