Estátua de Fernandão ganha máscara de proteção para conscientizar sobre Covid-19

A estátua do ídolo colorado Fernandão, localizada em frente ao estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, recebeu uma máscara de proteção personalizada do Sport Club Internacional. O monumento em homenagem ao jogador, morto na queda de um helicóptero em 2014, veste o acessório desde a última sexta-feira (15). Segundo o clube, a iniciativa é uma forma de conscientização aos torcedores sobre a pandemia de coronavírus. A máscara é uma das principais medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter a disseminação da doença, e seuem áreas públicas em todo o Rio Grande do Sul, segundo o Decreto 55.240, de 10 de maio de 2020. Nesta segunda-feira (18), oconfirmados da Covid-19 - dos quais Porto Alegre concentra 814. Um total de 147 pessoas morreram em consequência da doença em solo gaúcho.