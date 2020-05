Após semanas de confinamento, franceses curtem dia de primavera em parques

No primeiro fim de semana após a França relaxar em algumas das medidas de isolamento para deter o avanço do novo coronavírus no país, a população foi às ruas aproveitar o dia de primavera. Neste domingo (17), centenas de pessoas curtiram o sol no Champs de Mars (foto), em frente a Torre Eiffel, e em outros parques e pontos turísticos de Paris. O governo francês começou na semana passada a retirar algumas restrições impostas à população, após semanas de confinamento. Uma parte das crianças francesas conseguiu voltar às aulas, e algumas praias reabriram neste fim de semana para caminhadas ou para a prática de esportes. Até este domingo, a França registrava 28.108 mortes por Covid-19, 142 mil casos da doença e 61.213 pacientes recuperados.