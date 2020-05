GramadoZoo registra quatro nascimentos de guará-rubra durante a pandemia

Em plena pandemia, filhotes de guará-rubra nasceram no GramadoZoo, na serra gaúcha. Foram quatro nascimentos durante o período em que o zoológico de Gramado esteve fechado. As aves passaram a receber cuidados especiais, como alimentação a cada duas horas, controle de peso e um ambiente com temperatura regulada. Segundo o veterinário Renan Alves Stadler, o monitoramento vai embasar um estudo sobre os animais. Quando começaram a ensaiar os primeiros voos, os filhotes foram colocados em uma área específica para estimular a habilidade. Logo eles estarão em um outro recinto, com outros 21 animais da espécie. Apesar estar fechado em razão da Covid-19 e não permitir o acesso do público, o complexo manteve o funcionamento interno para cuidar dos animais da fauna silvestre brasileira - que não podem viver em vida livre. O GramadoZoo(15).