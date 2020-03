Patinetes elétricos voltam a Porto Alegre

Porto Alegre voltou a ter patinetes. Um mês e meio depois da saída da Grow da Capital gaúcha, a empresa FlipOn, de São Carlos, interior paulista, voltou a disponibilizar o serviço, que funciona como uma espécie de franquia. A licença para operar e fazer a gestão dos patinetes ficou com a startup gaúcha Adventure. A primeira frota de veículos já está na Orla do Gasômetro. Segundo o sócio da startup gaúcha, Jeferson Rebelo, a ideia inicial é disponibilizar os patinetes para o entretenimento, e não como opção de mobilidade urbana. Por ora, são 30 unidades disponíveis ao público. “Expandiremos a frota à medida que crescer a demanda”, disse Rebelo. A liberação do patinete, que custa R$ 3, mais R$ 0,50 por minuto de uso, é feita pelo App da FlipOn, disponível para Android e Apple. O tráfego, conforme decreto municipal, é vetado em ruas e avenidas.