AMRIGS inaugura usina de energia solar em Porto Alegre

A mais moderna usina de energia solar de Porto Alegre já está em funcionamento. Na terça-feira (10), a, que conta com uma área total de 1.284 m². Os 584 módulos fotovoltaicos instalados têm capacidade de 390 watts e são suficientes para abastecer 160 residências brasileiras por ano. Anualmente, segundo a instituição, a operação da usina gera um ganho de 2 mil árvores e poupa a emissão de 35 toneladas de gás carbônico - um dos culpados pelo fenômeno do efeito estufa. A obra foi planejada pela TRIA Sistemas de Arquitetura, sob coordenação do arquiteto Klaus Bohne. A execução do projeto foi responsabilidade da Norr Energia, através do engenheiro elétrico Theodoro Rodrigues. No futuro, a AMRIGS planeja instalar um posto de carregamento para carros elétricos.