UFSM dá boas-vindas aos calouros para início de semestre

De forma acolhedora, os bixos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foram recepcionados pela reitoria e pelos veteranos nessa terça-feira (10) no centro de convenções do campus sede. Conhecida como Calourada, a confraternização da UFSM busca ajudar os novos estudantes com esclarecimentos de dúvidas e socialização entre recém-chegados e os mais experientes nos cursos da universidade. O evento marca o início das aulas da universidade. Na foto, o reitor Reitor Paulo Burman e o vice Luciano Schuch dão boas-vindas aos calouros, que também tiveram como atração uma apresentação artística dividida em dois atos do grupo DTG Noel Guarani.