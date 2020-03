Deputado espanhol pega coronavírus em ato do partido e culpa governo

O deputado federal da Espanha e número dois do partido de ultradireita Vox, Javier Ortega Smith, participou de um encontro da sigla (foto), em Madrid, no último domingo (8), ao qual compareceram outras nove mil pessoas. Nesta terça-feira (10), Ortega foi diagnosticado com coronavírus. Por meio de um comunicado, o partido pediu desculpas por ter realizado o evento mesmo sob ameaça do vírus, mas falou sobre a parcela de "culpa" do governo espanhol, comandado pelo socialista Pedro Sánchez, por ter permitido o evento. "Tivemos a inocência de crer que este governo iria colocar a saúde dos espanhóis à frente de sua agenda de propaganda. E foi um erro", disse o Vox, em nota. A Espanha, que já contabilizou 35 mortes pela doença, tem outros 1.648 casos confirmados. Após a confirmação do diagnóstico, o Vox orientou seus deputados a trabalhar de casa e pediu que as sessões parlamentares sejam suspensas até que a situação se normalize.