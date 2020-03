Fila para RU do campus centro da Ufrgs marca volta às aulas

A melhor maneira de medir a volta às aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) é olhar um indicador: o da fila nos Restaurantes Universitários (RUs). Na avenida João Pessoa, ao lado do campus central, a concorrência para o almoço a R$ 1,30 nesta segunda-feira (9) era intensa e desde cedo. Por volta das 11h30min, a fila começava na porta de ingresso do RU e se prolongava pela calçada, virando a esquina na rua Avaí. Os estudantes de diversos cursos encararam a espera sob o sol forte que marcou o dia. No local, a Ufrgs informou que cerca de 2,6 mil refeições são servidas por dia, com maior fluxo ao meio-dia, de quase 2 mil usuários. O segundo maior RU em frequentadores fica no campus do Vale, com quase 2 mil refeições ao dia, seguido pela unidade do campus Saúde, próximo à avenida Ipiranga, com quase 1,5 mil refeições dia, depois pela Agronomia, com 650 usuários, e Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança (Esefid), com 500 refeições ao dia. São 7,2 mil refeições diárias.