Praia Para Todos promove ação de inclusão no Lami

A praia do Lami, na zona Sul de Porto Alegre, recebe, desta sexta-feira (6) até sábado (7), a 5ª edição do programa Praia para Todos, iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE). Realizado em parceria com o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul (MPT/RS), o evento acontece no Posto 1 da Praia do Lami, com acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à segunda guarita de salva-vidas, das 10h às 16h. Entre as atividades, voltadas à inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, estão o uso de brinquedos adaptados e inclusivos, banho assistido com cadeiras e andadores anfíbios, atividades de vela, stand up e canoagem, painel sensorial marítimo, esportes adaptados, passeio de lancha adaptado, entre outras atrações.