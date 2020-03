Ataques a banco mobilizam forte ação policial no Rio Grande do Sul

Barulho de armamento pesado acordou moradores de pequenas cidades do interior gaúcho nesta sexta-feira (6). Foram ataques em Paraí, no nordeste gaúcho, e Segredo, na região de Santa Cruz do Sul. Em Paraí, região de extração de basalto, foram atacadas agências do Banco do Brasil (foto) e do Sicredi. Sete assaltantes foram mortos no confronto com policiais O comandante-geral da BM, Rodrigo Mohr, disse que a inteligência da corporação e de outros órgãos da Segurança Pública já monitorava os ataques. "Nosso efetivo estava bem preparado, bem armado e foi obrigado a reagir", disse Mohr. No começo da semana,. O governo