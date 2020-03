Prédio da Univates ganha mural gigante pintado por Eduardo Kobra

O primeiro prédio da Universidade do Vale do Taquari, com sede em Lajeado, chama a atenção não só por estar no centro de uma agenda de comemorações dos 50 anos da universidade, mas pelo impacto do mural pintado na fachada. O artista Eduardo Kobra, um dos mais reconhecidos muralistas da atualidade, foi o autor do painel que tem 14 metros de altura e 26 metros de comprimento. A fachada exibe a ilustração de três personalidades da educação e da literatura: Clarice Lispector, Darcy Ribeiro e Paulo Freire. Lispector fica ao centro da imagem, o que gera uma forte expressividade e atrai atenção de longe. A Univates diz que escolheu o muralista devido "à sua trajetória e pelo significado de sua arte". Kobra fez a pintura entre 19 e 24 de janeiro. O prédio 1, onde foi feito o mural, foi restaurado.