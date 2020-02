Renato Portaluppi e Grêmio homenageiam Valdir Espinosa

A vitória doneste sábado (29) teve um componente extra de emoção. A memória do ex-técnico que liderou a conquista da primeira Libertadores e do título mundial em 1983, Valdir Espinosa,no Rio de Janeiro por complicações de uma cirurgia, foi reverenciada. Jogadores entraram em campo usando uma faixa preta na manga esquerda da camisa, com desenho do rosto do ex-técnico e a mensagem "Eterno campeão". Nos telões da Arena, vídeos exibiram depoimentos de Espinosa. Renato Portaluppi vestiu uma camiseta branca que, na frente, dizia "Obrigado Espinosa" e, nas costas, tinha "Espinosa 72, a idade do ex-técnico. Renato disse que sugeriu as homenagens à direção. "Todos sabem o que que ele fez por mim. Falei com ele um dia antes da cirurgia e, no dia seguinte, ele morre. Tô sofrendo muito ainda", disse Renato, emocionado e com voz embargada.