Estação de trem histórica é evacuada em Paris após incêndio

A histórica estação de trem parisiense, Gare de Lyon, ficou em chamas após protestos contra um cantor congolês nesta sexta-feira (28). O rapper Fally Ipupa, que faria uma apresentação em um ginásio nas proximidades do terminal, é criticado por manter relações próximas com o governo da República Democrática do Congo, segundo os jornais franceses. Os manifestantes, grupo composto majoritariamente por imigrantes congoleses, consideram o governo comandado por Felix Tshisekedi autoritário. A Gare de Lyon, uma das mais importantes estações de trem de Paris, foi evacuada após os participantes do protesto atearem fogo em latas de lixo e em um patinete. As chamas rapidamente consumiram veículos nos arredores. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram altas chamas e densas colunas de fumaça, vistas à distância na capital francesa. A polícia informou, às 18h30min do horário local (14h30min de Brasília), que os bombeiros parisienses conseguiram conter os focos de incêndio. Ainda assim, as autoridades indicam que a população evite a região.