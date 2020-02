Lotéricas têm fila para aposta no prêmio de R$ 200 milhões

Filas em lotéricas. A cena foi vista em muitos estabelecimentos nesta quinta-feira (27) em Porto Alegre. Tudo porque é o último dia para tentar a sorte para o prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena acumulada. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica. A aposta mais barata é R$ 4,50. Pela 16º sorteio consecutivo não houve acertador. O sorteio das dezenas do concurso 2.237 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo e é aberto ao público. Também é possível acompanhar pelo Facebook e no canal Caixa no Youtube, segundo o banco. O prêmio de R$ 200 milhões é o terceiro maior da história da Mega-Sena em concursos regulares, sem considerar a Mega da Virada. O prêmio, caso aplicado na poupança, pode render quase R$ 518 mil todo mês. Mas o acertador pode querer comprar 40 coberturas de luxo, de 500 metros quadrados, no bairro de Copacabana, na cidade do Rio Janeiro.