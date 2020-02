Morador da Praia do Lami resolve pintar bancos e cortar mato no balneário

Frequentador e morador da praia do Lami, no extremo sul de Porto Alegre e opção de lazer no veraneio de muita gente que não consegue ir até o litoral, o estudante de Direito Mateus Magalhães resolveu agir ao ver bancos e outros equipamentos de uso coletivo sem conservação em frente à areia, na área banhada pelo lago Guaíba. "Pintei os bancos na beira da praia e nas churrasqueiras que também ficam próximos à areia, em frente à Escola Gênova. Foram 15 bancos no total", contou Magalhães nesta quarta-feira (26), depois de aproveitar parte do feriadão do Carnaval para as tarefas. Ele também havia capinado o perto de uma parada de ônibus. "Fiz isso para conscientizar que é importante cuidar o ambiente que estamos", diz o jovem, que postou fotos em uma rede social mostrando a repaginada nos bancos, com antes (com pintura descascada) e depois, na cor verde. A Secretaria de Serviços Urbanos informa que fez conservação e varrição em áreas do Lami em janeiro e fevereiro.