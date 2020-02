Águia de Ouro comemora vitória do carnaval de São Paulo

Após uma apuração emocionante, os integrantes da escola de samba Águia de Ouro comemoraram a vitória do carnaval 2020 de São Paulo. Este é ono Grupo Especial do carnaval paulista. Armando Guerra Júnior, ou mestre Juca (foto), comanda a bateria da campeã deste ano e ficou emocionado com o resultado, buscado há 43 anos. Tati Minerato, musa da escola, celebrou a vitória no Rio de Janeiro. Tati estreou na Águia de Ouro após 20 anos de Gaviões da Fiel, escola da qual saiu ano passado após briga com Renatta Teruel. Águia de Ouro levou o troféu com enredo sobre evolução do conhecimento, desde à Idade da Pedra até à esperança nos robôs. Com participação da comunidade japonesa de São Paulo, o desfile relembrou o bombardeio de Hiroshima, ocorrido em 1945. No entanto, terminou em um tom positivo ao idealizar um futuro sustentável com o bom uso da tecnologia.