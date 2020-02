Marcelo Adnet imita presidente Bolsonaro em desfile na Sapucaí

O ator e comediante Marcelo Adnet virou tema de debate nas redes sociais, após participar do desfile da São Clemente na Sapucaí, na última segunda-feira (24), no Carnaval do Rio de Janeiro. Um dos compositores do samba-enredo da escola, O conto do vigário, Adnet desfilou fantasiado de presidente do Brasil - sob o personagem "O político". Acima do carro 'Malandro Oficial', quarta alegoria da São Clemente, o humorista fazia caras e bocas, em uma imitação clara a Jair Bolsonaro, e chegou a fazer algumas flexões de braço durante a apresentação. Ao seu lado, cartazes traziam dizeres como 'Acabou a mamata', 'Indiretas Já!' e 'Tá OK?'. Depois do desfile, Adnet afirmou que a expectativa é grande para que a escola chegue ao G-6, para desfilar no sábado das campeãs.