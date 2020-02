Blocos levam quase 1 milhão de foliões para as ruas do Rio de janeiro

Sol e chuva e muito carnaval no Rio de Janeiro, que não é só na passarela da Marquês da Sapucaí, onde as escolas de samba desfilam a excelência do evento. Nas ruas, os blocos centenários arrastam centenas de milhares de foliões. A Empresa de Turismo do Municípios do Rio de Janeiro (Riotur) estimou que, neste sábado (22), os principais blocos alcançaram quase 1 milhão de participantes. O tradicional Cordão do Bola Preta foi o mais lotado, com cerca de 630 mil pessoas - os organizadores esperavam duas milhões. O Cordão, que soma 102 anos, atraiu celebridades da televisão e da música, como as atrizes Leandra Leal e Emanuelle Araújo e o popular Neguinho da Beija-Flor (foto). A cantora Maria Rita também passou na área. O Carrossel de Emoções combinou funk carioca em ritmo de carnaval.