Festival do Chope e a tradição das canecas

Os mais jovens com certeza não sabem, a não ser por ouvirem dizer por parte de amigos e familiares, mas em Porto Alegre e algumas praias do Litoral Norte o Festival do Chope era uma tradição anual. Na Capital, inclusive, a então Empresa Porto-alegrense de Turismo (Epatur) e o Conselho Municipal de Turismo (Contur), órgãos da prefeitura, promoviam o evento. Clubes como a Sogipa e o Petrópole Tênis Clube, agora incorporado pelo Grêmio Náutivo União, além da então TV Difusora, hoje Bandeirantes, da mesma forma promoviam o Festival do Chope. O Cidreira Praia Clube (CPC), também. Na avenida Cristóvão Colombo, em frente a onde hoje está o Shopping Total, antiga fábrica da Brahma, moradores e visitantes faziam um grande encontro noturno no seu festival. Outros tempos, costumes e numa Porto Alegre bem mais pacata e segura, com certeza. E todos os eventos tinham a sua tradicional e bonita caneca, como pode se apreciar na foto.