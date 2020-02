Filhote de ema é cuidado por dois pais em zoológico de Gramado

O nascimento e criação de emas geralmente envolvem apenas um macho da espécie. Curiosamente, um filhote de ema que nasceu recentemente no Gramadozoo, na serra gaúcha, foi acolhido por dois pais. Quatro ovos foram postados em um ninho no zoológico e, de acordo com a equipe responsável, dois machos se alternavam para cuidar do ninho: enquanto um saía para comer, outro realizava a incubação. Após 40 dias, um ovo eclodiu. A equipe do Gramadozoo explica que emas fêmeas não participam da criação dos filhos. Os ovos são postos em um ninho preparado pelo pai. Durante o período de incubação, que dura em torno de 38 a 42 dias, os cuidados do filhote são de responsabilidade do macho, se estendendo até os 12 meses. No Gramadozoo, o macho de maior estatura tomou a liderança na paternidade após o nascimento. A equipe técnica diz que o filhote está saudável e imitando os movimentos do pai para se alimentar.