Santa Casa reinaugura ala de exames laboratoriais e de imagem

O Complexo Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre reinaugurou, na última terça-feira (17), a área de exames de imagem e laboratoriais. Conforme a Santa Casa, os mais de 1.440 m² do Centro de Diagnósticos por Imagem e Laboratórios, localizado no Hospital Dom Vicente Scherer, foram modernizados para unificar recepções de laboratório de análises clínicas, ecografias e mamografia, ressonância e tomografia, agendamento e entrega de exames. Foram substituídos dois equipamentos de ressonância magnética e dois de tomografia. Na área de exames laboratoriais, foram acrescentadas três salas de coleta. O hospital também investiu em óculos de realidade virtual para facilitar exames em crianças e disponibilizou tablets na recepção infantil. A nova área teve investimento aproximado de R$ 12 milhões de recursos do Complexo.