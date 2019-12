População do Chile volta às ruas de Santiago para protestar

A população do Chile voltou às ruas no dia em que foi conhecido o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre violência e violações aos direitos humanos por parte da polícia chilena, com novos confrontos. O relatório foi divulgado na sexta-feira (13). As violações de direitos humanos documentadas incluem o uso excessivo e desnecessário da força que provocou mortes e ferimentos, detenções arbitrárias, tortura e maus tratos, incluindo violência sexual. As manifestações no Chile surgiram inicialmente em protesto contra um aumento do preço dos bilhetes de metrô em Santiago, decisão que seria suspensa e posteriormente anulada pelo Governo liderado pelo Presidente chileno. Apesar do recuo das autoridades, as manifestações e os confrontos prosseguiram devido à degradação das condições sociais e à crise econômica.