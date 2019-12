XP estreia em bolsa dos Estados Unidos e ações sobem 27%

A estreia da corretora brasileira XP Inc. na bolsa de valores Nasdaq, de Nova Iorque, segundo maior mercado de ações do mundo, marcou a quarta maior Oferta Pública Inicial (IPO) realizada em 2019 nos Estados Unidos e a maior do Brasil neste ano. Na foto, os membros da companhia comemoram o resultado dentro da Nasdaq. Após o IPO, processo conhecido por ser a primeira vez que as ações de uma empresa são ofertadas no mercado, o valor do papel da XP aumentou 27%, a US$ 34,00. Um dia anterior, o valor inicia era de US$ 27,00. A alta representou o segundo maior IPO da história de uma empresa brasileira, ficando atrás apenas da PagSeguro. Também elevou o valor de mercado da XP, para R$ 74 bilhões, garantindo o posto de 12ª empresa brasileira de capital aberto mais valiosa atualmente.