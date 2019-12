Governador do Pará participa da COP 25 para discutir sobre desmatamentos na Amazônia

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP25), que acontece em Madri, na Espanha, é um espaço internacional para que os líderes mundiais dialoguem sobre suas ações frente às mudanças climáticas. Promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), o evento começou na segunda-feira (2) e, desde o último domingo (8), o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), tomou parte nas discussões sobre iniciativas que promovam a prevenção ao desmatamento. O governador discursou sobre o papel que o estado tem de combater o desmatamento, já que é um dos mais ricos em biodiversidade e riquezas do país, em uma palestra que teve o tema “Enfrentando o desmatamento com o poder das parcerias”. Além do desmatamento, a COP25 ainda promoverá debates acerca de capacitações, questões indígenas, preservação dos oceanos e de gênero.