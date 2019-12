Centenas de competidores participam de corrida de stand up paddle no rio Sena

Cerca de 1.000 atletas deram largada na escuridão para iniciar a rota Nautic Paddle, ao longo do rio Sena, em Paris. Os participantes percorreram 11 quilômetros, passando por pontos turísticos da capital francesa - entre eles, a torre Eiffel (foto) e a Catedral de Notre-Dame. A corrida ocorreu no domingo (8), último dia do Paris SUP Open, evento que marcou o final da Turnê Mundial Profissional para o esporte de Paddlesurfing 2019 (APP World Tour). A corrida decidiu os títulos mundiais para este ano, que ficaram com o australiano Michael Booth, na categoria masculina, e a americana Fiona Wylde, na feminina.