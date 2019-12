Erupção de vulcão na Nova Zelândia contabiliza sexta morte

Depois que um vulcão entrou em erupção na segunda-feira (10) na Ilha Whakaari, ou White Island (Ilha Branca), como é conhecido na Nova Zelândia, seis mortes foram confirmadas, 31 pessoas ficaram feridas e oito turistas seguem desaparecidos até esta terça. No momento do ocorrido, 100 turistas estavam no vulcão ou junto a ele, de acordo com a premiê da Nova Zelândia, Jacinda Ardern. Os atingidos pela erupção que aconteceu de forma de inesperada são neozelandeses e turistas de Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, China e Malásia. A última vez que o vulcão entrou em erupção havia sido em 2016, sendo que ele é o mais ativo do arquipélago do país, segundo a agência governamental GeoNet.