COP25 debate as mudanças climáticas

O artista de rua espanhol Jonatan Carranza, também conhecido como Sojo, pinta um mural representando um jarro de barro durante a Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU COP25, no centro de exposições IFEMA - Feria de Madrid, na Espanha. A conferência climática da ONU deste ano, conhecida como COP25, começou na segunda-feira e ocorre até o dia 13 de dezembro de 2019, depois que o anfitrião original do evento, o Chile, se retirou no mês passado devido a distúrbios mortais por causa da desigualdade econômica no país.