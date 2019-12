Marcas da deterioração e incerteza estão na fachada do Cais Mauá

Enquanto o futuro das obras do Cais Mauá em Porto Alegre é incerto, a fachada do ex-porto da Capital é o retrato da incerteza da revitalização do conjunto arquitetônico, com os armazéns e o pórtico de onde era possível antigamente chegar bem pertinho do Lago Guaíba. Um banner do consórcio Cais Mauá do Brasil tem um grande rasgo no nome do projeto para reposicionar o cartão postal. As obras previam restauração dos armazéns, alguns tombados pelo patrimônio histórico, construção de shopping e torres comerciais. O slogan do banner diz: "Revitalização do Cais Mauá - Um grande passo, uma grande conquista". Ainda é estampada a data do licenciamento das obras, em 2017. O contrato da revitalização foi assinado em 2010 com consórcio liderado por espanhóis. Depois, houve sucessivas trocas na composição acionária . Até hoje as obras não começaram, o que levou o governo gaúcho a rescindir o contrato em maio , mas o consórcio conseguiu suspender a medida na Justiça Federal . O que pode ser feito é o Cais Embarcadero