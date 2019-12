Joias sustentáveis surgem de retalhos de tecido e garrafas pet

Quem vê as peças não diz que a base é de materiais como rolhas, retalhos de tecido e couro, garrafas pet e embalagens plásticas. Pois estes são os componentes que resultaram em bijuterias ou peças artesanais criadas por um grupo de participantes da Oficina de Joias Sustentáveis, promovida pela Braskem, na Estação da Cultura, no sábado (30), em Montenegro. Mulheres que buscaram o curso aprenderam a confeccionar brincos, tiaras, colares e anéis a partir dos materiais recicláveis. As peças revelam a criatividade das autoras, que toparam o desafio de transformar os resíduos em novas configurações que podem gerar alternativa de renda ou mesmo expandir as possibilidades de arte.