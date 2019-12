Gurias Coloradas conquistam Gauchão feminino em Grenal

Melhor campanha com 100% de aproveitamento, as Gurias Coloradas coroaram o belo trabalho nesse domingo (1) derrotando o Grêmio por 4 a 2 na final do Campeonato Gaúcho de 2019 . Realizada em partida única, em Ijuí, a decisão do Estadual feminino foi de fortes emoções. Ainda na primeira etapa, após o Inter sair vencendo por 2 a 0, o Grêmio buscou o empate e saiu para o intervalo com a igualdade no placar. Mas no segundo tempo, Jheniffer e Nana anotaram o terceiro e o quarto gol para o Colorado e confirmaram o título da equipe treinada por Maurício Salgado. Este foi o segundo ano consecutivo que a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) organizou a competição.