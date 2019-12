Uruguaios comemoram vitória de Lacalle Pou em Montevidéu

Uruguaios foram à tradicional rambla de Montevidéu nesse sábado (30) para comemorar a vitória do candidato Luis Lacalle Pou à presidência do País. Milhares de eleitores lotaram a orla da cidade, levando bandeiras e camisas da seleção uruguaia para a festa de celebração. O presidente eleito foi recebido pelos apoiadores, tirou fotos e discursou para o público presente na festa. Lacalle Pou foi eleito após revisão dos votos divulgada na quinta-feira . O candidato direitista obteve 48,87% dos votos contra o candidato da esquerda Daniel Martínez, que alcançou 47,35% no segundo turno. O resultado das urnas marca o fim de 15 anos de governos da Frente Ampla no Uruguai.