Trensurb e Banco de Livros incentivam leitura nos trens

Uma parceria da Trensurb com o Banco de Livros, da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), levou 100 livros de diversos gêneros aos bancos de dois trens na última terça-feira (26). Para incentivar a leitura e divulgar os serviços do Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos, duas bibliotecas mantidas nos fins da linha, os livros foram distribuídos em vagões que partiram de Novo Hamburgo. O bookcrossing, como é conhecida a proposta, consiste em deixar livros em locais públicos para que alguém os encontre e, após a leitura, possa passá-los novamente adiante. O projeto Livros Livres, do Banco de Livros, promove pelo menos duas ações mensais de bookcrossing no interior dos trens - intercalando entre as estações Mercado e Novo Hamburgo.