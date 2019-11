Flamengo goleia Ceará e celebra mais um título em 2019

Depois de ser campeão brasileiro sem precisar entrar em campo no último domingo (24), o Flamengo jogou contra o Ceará nessa quarta (27) no Maracanã com um público de 69 mil torcedores. Ainda que a "ressaca" do título tenha iniciado com dor de cabeça, após a equipe alvinegra abrir o placar no primeiro tempo, Bruno Henrique, eleito o craque da Libertadores, virou a partida anotando três gols, e Vitinho decretou o resultado final: 4 a 1. Na foto, Gabigol , suspenso pelo cartão vermelho sofrido contra o Grêmio, ergue a taça do Campeonato Brasileiro de 2019 que foi entregue depois da vitória junto com as medalhas dos campeões. O atacante, artilheiro da competição com 22 gols, viu seu companheiro de time encostar na briga pela artilharia, ficando somente um gol atrás.